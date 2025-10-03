Ричмонд
Оплата картой, новый маршрут. Изменения в работе общественного транспорта Минска

О некоторых изменениях в работе общественного транспорта белорусской столицы сообщили в пресс-службе «Минсктранса».

Оплата проезда картой.

В Минске на троллейбусном маршруте № 1 «Зеленый Луг-6» — станция метро «Московская» в тестовом режиме стало возможно оплатить проезд при помощи банковской карты. В настоящий момент оплату можно произвести с помощью любой карты Беларусбанка или платежной системы «Белкарт» всех банков-резидентов Беларуси. Помимо этого, оплатить проезд в данном троллейбусе можно, воспользовавшись приложением «Белкарт Pay».

Новые и отмененные маршруты в Минске.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 7 октября по будним дням будет организована работа автобуса № 82 «ДС “Одоевского” — ДС “Лермонтова”. При этом с 1 октября было отменено выполнение троллейбусного маршрута № 66.