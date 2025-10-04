Решение о судьбе мандатов партии «Демократия дома» примет КС Молдовы

В комиссии завили, что партия организовала кампанию по продвижению онлайн, не включив расходы на нее в отчетность и используя подставные аккаунты и массовые рассылки, в которых участвовали в том числе «официальные лица иностранного государства, объявленные персонами нон грата на территории Молдовы». Речь идет о румынском политике Джеордже Симеоне, который опубликовал в соцсети до выборов видео, в котором призывал голосовать за «Демократию дома».