Решение о судьбе мандатов партии «Демократия дома» примет КС Молдовы

В комиссии завили, что партия организовала кампанию по продвижению онлайн, не включив расходы на нее в отчетность и используя подставные аккаунты и массовые рассылки, в которых участвовали в том числе «официальные лица иностранного государства, объявленные персонами нон грата на территории Молдовы». Речь идет о румынском политике Джеордже Симеоне, который опубликовал в соцсети до выборов видео, в котором призывал голосовать за «Демократию дома».
В ЦИК также заявили, что перечисленные причины являются достаточным основанием для аннулирования результатов партии. Но, поскольку выборы уже завершились и все соответствующие документы переданы в Конституционный суд для утверждения, у комиссии нет полномочий решать судьбу партии и голосования за нее. Поэтому окончательное решение должен принять Конституционный суд (КС), который решит, могут ли быть утверждены мандаты депутатов от «Демократии дома».
Напомним, «Демократия дома» на прошедших парламентских выборах набрала 88 679 голосов (5,62% от общего числа избирателей). Согласно пропорциональному принципу распределения мандатов, в парламент должны пройти шесть депутатов от политсилы.
Выборы в парламент Молдовы прошли 28 сентября. Согласно прогнозам специалистов, по их итогам правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) потеряет несколько мандатов депутатов, однако сохранит большинство. Также в парламент прошли оппозиционный Патриотический блок, блок «Альтернатива», «Наша партия» и партия «Демократия дома».
В понедельник оппозиционный Патриотический блок провел перед парламентом страны митинг протеста. В политсиле заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Молдове и могут их оспорить. Также было подчеркнуто, что по результатам голосования внутри страны оппозиционные партии в совокупности набрали 49,5%, в то время как партия власти PAS получила лишь 44%.