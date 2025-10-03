В пригороде Чикаго проходит протест против деятельности иммиграционной службы США

«Мы собрались здесь — активисты, официальные лица, члены местных сообществ — в солидарности и упорстве, чтобы потребовать то, чего заслуживает общественность: открытости, знания о том, что происходит на территории центра», — сказала журналистам активистка и кандидат в члены Конгресса США Кэт Абугазале.