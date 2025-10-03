Ричмонд
В пригороде Чикаго проходит протест против деятельности иммиграционной службы США

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты против деятельности иммиграционной службы США (ICE) проходят у центра задержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, сообщает РИА Новости.

Как минимум одна улица рядом с центром перекрыта полицией, в небе барражируют вертолеты. На одном из зданий центра работает команда снайперов. Рядом со зданием стоит толпа активистов и представителей СМИ.

«Мы собрались здесь — активисты, официальные лица, члены местных сообществ — в солидарности и упорстве, чтобы потребовать то, чего заслуживает общественность: открытости, знания о том, что происходит на территории центра», — сказала журналистам активистка и кандидат в члены Конгресса США Кэт Абугазале.

Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений Трампа о планах ввести Нацгвардию в город для наведения порядка. -0-