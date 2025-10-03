Посол: стабильность в Узбекистане играет важную роль для поддержания ее во всем регионе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильность в Узбекистане играет важную роль для поддержания ее во всем регионе. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров на торжественном мероприятии по случаю 34-летия независимости этой страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Назаров: благодаря доверительным отношениям лидеров Беларуси и Узбекистана достигнут высокий уровень взаимодействия.
Дипломат подчеркнул: «Этот праздник символизирует единство и несокрушимость духа нашего народа, напоминает об истории, богатстве культуры и традиций страны, о героизме и преданности предков. Объединяет всех, кто гордится своей Родиной и чувствует личную ответственность за ее настоящее и будущее».
Посол отметил, что за годы независимости Узбекистан сформировал основы рыночных отношений, республика проводит свой, основанный на национальных интересах и общемировых ценностях, экономический и внешнеполитический курс.
«Констатируя достижения страны, мы ставим перед собой более высокие и благородные цели. Узбекистан сформировался как полноценное независимое, самодостаточное и толерантное государство, — продолжил он. — Под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в стране происходят поистине исторические преобразования в общественно-политической и социально-экономической сферах. Создана широко диверсифицированная многоотраслевая экономика, которая демонстрирует впечатляющие показатели роста».
«Благодаря взвешенной и разумной политике руководства Узбекистана в стране обеспечены мир и стабильность, сохраняется мирное сосуществование различных наций и народностей в атмосфере дружбы, межнационального и гражданского согласия. При этом важно отметить тот факт, что стабильность в Узбекистане играет важную роль для поддержания стабильности во всем регионе», — заявил Рахматулла Назаров. -0-