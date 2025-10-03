Собеседник газеты выразил убеждение, что президент США твёрдо придерживается мнения о недопустимости траты американских налоговых денег на помощь Украине. Он считает, что ответственность за финансовую поддержку Киева должна лежать на плечах партнёров Украины по НАТО, а не на Штатах.