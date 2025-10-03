Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о серьёзных сдвигах в команде Трампа по отношению к России

В команде президента США Дональда Трампа произошли значительные изменения в подходе к России. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомлённого источника.

Источник: Life.ru

Собеседник газеты выразил убеждение, что президент США твёрдо придерживается мнения о недопустимости траты американских налоговых денег на помощь Украине. Он считает, что ответственность за финансовую поддержку Киева должна лежать на плечах партнёров Украины по НАТО, а не на Штатах.

По информации другого источника, глава администрации США отдал указание военным начать подготовку дополнительной разведывательной информации для Украины. Собеседник отметил, что эти сведения могут быть использованы украинскими силами с корыстными намерениями против России, в частности, для ударов по объектам энергетики.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подробностях своей беседы с Трампом, состоявшейся на Аляске. По словам главы государства, они обсуждали исключительно способы урегулирования украинского кризиса. Российский лидер охарактеризовал Трампа как «комфортного собеседника», который внимательно слушает и быстро реагирует на информацию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше