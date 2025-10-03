Эксперт Хэнлун Чжао сравнил российский Max и китайский WeChat

Чжао заявил, что восстановить доступ к аккаунту WeChat сложно, поскольку требуется подтверждение другого пользователя для регистрации нового профиля и двух пользователей для восстановления пароля. Max предлагает подтвердить телефонный номер по SMS и при желании установить двухфакторную аутентификацию, а также позволяет регистрироваться только с российскими и белорусскими сим-картами.