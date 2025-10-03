Эксперт Хэнлун Чжао сравнил российский Max и китайский WeChat

Эксперт в сфере IT Хэнлун Чжао рассказал, чем отличается российский мессенджер Max от WeChat, играющего схожую роль в Китае, сообщают «Ведомости».
Чжао заявил, что восстановить доступ к аккаунту WeChat сложно, поскольку требуется подтверждение другого пользователя для регистрации нового профиля и двух пользователей для восстановления пароля. Max предлагает подтвердить телефонный номер по SMS и при желании установить двухфакторную аутентификацию, а также позволяет регистрироваться только с российскими и белорусскими сим-картами.
Интерфейс WeChat, по словам Чжао, со временем стал архаичен, поскольку в нем по-прежнему нельзя сортировать диалоги, редактировать сообщения или оставлять реакции. Max все соответствующие возможности предоставляет, а также позволяет выбрать тему оформления.
Max, как и WeChat, стремится стать «цифровым паспортом», позволяющим пользоваться десятками сервисов при помощи проверенного аккаунта. Также обе платформы, как сказал эксперт, стремятся искать баланс между приватностью и безопасностью.
Чжао также рассказал, что мессенджеры как инструмент цифрового суверенитета используются и в других странах. Он заявил, что Max не стремится «догонять» состоявшиеся платформы, поскольку имеет возможность построить собственную модель.
