МВД предложило дополнить перечень документов для получения гражданства РФ

МВД России предложило дополнить перечень документов для получения российского гражданства обязательным предоставлением бумажной справки об отсутствии судимости. Соответствующий проект указа президента опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, справка должна оформляться компетентным органом иностранного государства в установленной форме и подтверждать отсутствие судимости у иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на гражданство РФ.
Если у заявителя есть судимость, справка должна содержать сведения о совершенных преступлениях, форме вины (умысел или неосторожность) и подтверждать отсутствие факта уголовного преследования.
Справка должна быть выдана не ранее чем за три месяца до подачи заявления о приеме в гражданство РФ.
В пояснительной записке к проекту указа уточняется, что от предоставления документа предлагается освободить недееспособных лиц, детей до 14 лет, военнослужащих с контрактом в Вооруженных силах РФ, а также признанных беженцами или получивших политическое либо временное убежище на территории России.
Также освобождение предусмотрено для граждан Украины, поскольку в условиях проведения специальной военной операции уполномоченные органы Украины не выдают своим гражданам справки об отсутствии судимости, которые необходимы для обращения в российские компетентные органы.
Ранее правительство поддержало проект о лишении уклонистов гражданства РФ.