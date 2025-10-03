Борьба с колониализмом и неоколониализмом позволяет укреплять суверенитет независимых государств. Об этом заявил глава Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин.
«Это не вечное противостояние ради противостояния, это, в первую очередь, движение к цивилизованному суверенитету», — отметил он.
По словам Щетинина только полностью суверенные государства, имеющие независимость во внутренних и внешних делах, способны эффективно противостоять колониализму и неоколониализму. Это также позволяет странам сопротивляться навязыванию неравноправных отношений в сфере политики и экономики.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что Россия видит агрессивные проявления неоколониализма в поведении стран Запада.