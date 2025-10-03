Трамп потребовал от ХАМАС заключить сделку с Израилем до 5 октября

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. План предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно. -0-