Трамп потребовал от ХАМАС заключить сделку с Израилем до 5 октября

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС должно согласиться на условия предложенной американской стороной сделки до 18.00 5 октября по североамериканскому восточному времени (01.00 по минскому времени 6 октября). Об этом информирует ТАСС.
«Если это последнее соглашение не будет достигнуто, весь ад, какого еще никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. План предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно. -0-