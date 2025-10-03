Путин назвал конфеткой новый концертный центр «Сириус»

«Я вас искренне поздравляю, очень хорошо, что у нас так много таких молодых и таких талантливых людей, как вы, просто здорово. Искренне говорю. Просто конфетка така», — обратился глава государства к Литвинову, поблагодарив его за этот проект.
Президент подчеркнул, что открытие центра выгодно как для «Сириуса», так и для всей России. Он поздравил Литвинова, назвав создание центра значительным достижением. Путин также похвалил архитектора, сопроводив комплимент шутливым замечанием о его причёске.
«Несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно всё получается. Вы просто очень талантливый человек», — отметил Путин.
Напомним, что на базе нового концертного центра «Сириус» прошла церемония награждения. В ходе мероприятия Владимир Путин высоко оценил труд учителей, занимавшихся обучением личного состава, участвующего в СВО. Президент также присвоил ряду деятелей образования и спорта почётные звания. Российский лидер также поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником.
