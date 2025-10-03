Назаров: благодаря доверительным отношениям лидеров Беларуси и Узбекистана достигнут высокий уровень взаимодействия

«Особо значимым событием этого года стало участие президента Узбекистана в саммите ЕАЭС в Минске по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко. В апреле делегация Республики Беларусь во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой приняла плодотворное участие в работе исторической 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте, которая впервые была организована по инициативе руководителя Узбекистана в регионе Центральной Азии, — обратил внимание Рахматулла Назаров. — Еще одним ключевым событием стала рабочая встреча премьер-министров Беларуси и Узбекистана на полях Международной экологической конференции в Алтайском крае, а также участие на днях главы правительства Узбекистана на заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета».