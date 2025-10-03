Ричмонд
Назаров: благодаря доверительным отношениям лидеров Беларуси и Узбекистана достигнут высокий уровень взаимодействия

«Несмотря на географическое расстояние, сотрудничество между нашими государствами развивается динамично, народы двух дружественных стран очень близки и имеют много общего. В основе этого и наши общие исторические корни», — отметил дипломат.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает особое место во взаимоотношениях Узбекистана со странами мира. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров на торжественном мероприятии по случаю 34-летия независимости этой страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посол: стабильность в Узбекистане играет важную роль для поддержания ее во всем регионе.

«Несмотря на географическое расстояние, сотрудничество между нашими государствами развивается динамично, народы двух дружественных стран очень близки и имеют много общего. В основе этого и наши общие исторические корни, — отметил дипломат. — Благодаря доверительным отношениям лидеров наших стран мы достигли высокого уровня взаимодействия».

«Особо значимым событием этого года стало участие президента Узбекистана в саммите ЕАЭС в Минске по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко. В апреле делегация Республики Беларусь во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой приняла плодотворное участие в работе исторической 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте, которая впервые была организована по инициативе руководителя Узбекистана в регионе Центральной Азии, — обратил внимание Рахматулла Назаров. — Еще одним ключевым событием стала рабочая встреча премьер-министров Беларуси и Узбекистана на полях Международной экологической конференции в Алтайском крае, а также участие на днях главы правительства Узбекистана на заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета».

Дипломат подчеркнул, что вопросы развития политического диалога, экономической дипломатии, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества были рассмотрены в ходе рабочего визита министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Узбекистан в июне этого года.

Рахматулла Назаров также обратил внимание на важность состоявшегося визита председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиды Нарбаевой во главе делегации представителей правительственных, общественных и деловых кругов Узбекистана в город Витебск и проведение при содействии белорусских партнеров 3-го Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, очередного заседания Делового совета «Узбекистан — Беларусь», а также первого в истории двустороннего парламентаризма собрания членов межпарламентской комиссии по сотрудничеству и другие сопутствующие мероприятия, которые стали ярким свидетельством высокого уровня и многогранности двусторонних отношений.

Не менее интенсивный обмен визитами осуществляется на уровне министерств и ведомств, а также региональных администрацией. Делегации предпринимателей принимают активное участие в работе специализированных выставок и форумов в двух странах.

«Безусловно, как отмечают главы наших государств, сегодня торговля и экономика — это залог дальнейшего успешного развития Узбекистана и Беларуси. Поэтому, исходя из поставленных целей, мы намерены вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, углублять эффективное взаимодействие и в рамках международных и региональных структур. В связи с этим я хотел бы искренне поблагодарить наших белорусских друзей и партнеров за оказываемое содействие и помощь в достижении поставленных целей», — резюмировал посол Узбекистана в Беларуси".

Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко отметил, что Беларусь и Узбекистан связывают крепкие узы дружбы, а благодаря усилиям президентов двух стран взаимодействие вышло на высокий уровень практически по всем направлениям. Он обратил внимание на хорошую динамику взаимного товарооборота и эффективную деятельность межправительственной комиссии. -0-

