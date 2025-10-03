США по приказу Трампа нанесли удар по судну с наркотиками близ Венесуэлы

США нанесли удар по судну с наркотиками в международных водах близ Венесуэлы. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в социальной сети Х*.
Удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. По словам Хегсета, судно связанно с террористическими организациями.
В результате атаки погибли четыре «наркотеррориста», находившихся на борту.
Глава американского оборонного ведомства добавил, что такие удары будут продолжаться.
Ранее газета The New York Time сообщила, что Дональд Трамп полагает, что США вовлечены в вооруженный конфликт с наркокартелями.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше