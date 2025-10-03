«Слова еще ни разу не расходились с делом»: Марочко прокомментировал заявление Путина о тактическом оружии России

Тактическое оружие, которые имеется у Вооруженных сил России, намного современнее, чем у Соединенных Штатов. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный аналитик Андрей Марочко.
Эксперт прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о том, что России такого оружия больше, чем у США.
«У нас помимо того, что больше тактического оружия, так оно и намного современнее, нежели у Соединенных Штатов», — отметил Марочко.
По словам аналитика, слова Путина еще «ни разу не расходились с делом», а в российской армии уже на протяжении длительного времени идет перевооружение.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин рассказал о разработке в стране новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник».