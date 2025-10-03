Ричмонд
Появились кадры удара США по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, операция была проведена в пятницу по приказу президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

В сети опубликованы кадры удара американских военных по судну, перевозившему наркотики, в международных водах неподалеку от Венесуэлы.

На кадрах видно, как катер несется по океану, после чего по нему в один миг наносится удар боеприпасом. Мощный взрыв полностью разрушает корпус цели. На последних кадрах видно, что катер уже остановился и полностью охвачен огнем.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, операция была проведена в пятницу по приказу президента США Дональда Трампа.

В результате атаки погибли четверо находившихся на борту «наркотеррористов». Хагсет подчеркнул, что подобные действия продолжатся и впредь.

