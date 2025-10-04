Ричмонд
Комиссия при правительстве определила лауреатов Нацпремии Молдовы за 2025 год

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Специальная комиссия под председательством премьера Молдовы по присуждению ежегодной Национальной премии определила лауреатов этого года.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в правительстве, комиссия изучила досье 26 кандидатов, отметившихся значительными достижениями в таких областях как искусство, наука, литература, кинематография, культура, медицина и спорт.

Все кандидаты на получение премии получили оценку членов комиссии, а лауреаты были выбраны тайным голосованием. Окончательный список будет утвержден на следующем заседании правительства по запросу Министерства культуры. После этого будут оглашены имена победителей и официально объявлены подробности о месте и времени проведения церемонии награждения.

Национальная премия учреждена в Молдове в 2012 году. Она состоит из диплома, медали и денежного вознаграждения в 100 тысяч леев каждому победителю. В 2024 году лауреатами премии стали восемь человек — деятели искусств, спортсмены, медики, писатели, но также и политологи поддержавшие правящую партию.