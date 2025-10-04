Комиссия при правительстве определила лауреатов Нацпремии Молдовы за 2025 год

Национальная премия учреждена в Молдове в 2012 году. Она состоит из диплома, медали и денежного вознаграждения в 100 тысяч леев каждому победителю. В 2024 году лауреатами премии стали восемь человек — деятели искусств, спортсмены, медики, писатели, но также и политологи поддержавшие правящую партию.