Европа намерена отказаться от импорта российской нефти с начала 2026 года

Европарламент рассматривает возможность более раннего прекращения импорта энергоресурсов из России. Согласно предложенным поправкам, поставки нефти могут быть остановлены с начала 2026 года, а газа — с 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Промышленный комитет парламента проведет голосование по соответствующим изменениям в план REPowerEU 16 октября.
Инициатива направлена на ускоренное разрыв экономических связей с Россией.
В первоначальной версии плана REPowerEU, представленной весной 2022 года, страны ЕС планировали отказаться от российского трубопроводного газа к 2027−2028 годам. За это время структура импорта претерпела изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного газа снизилась до 60% с 70%.
