Европа намерена отказаться от импорта российской нефти с начала 2026 года

Европарламент рассматривает возможность более раннего прекращения импорта энергоресурсов из России.

Европарламент рассматривает возможность более раннего прекращения импорта энергоресурсов из России. Согласно предложенным поправкам, поставки нефти могут быть остановлены с начала 2026 года, а газа — с 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Промышленный комитет парламента проведет голосование по соответствующим изменениям в план REPowerEU 16 октября.

Инициатива направлена на ускоренное разрыв экономических связей с Россией.

В первоначальной версии плана REPowerEU, представленной весной 2022 года, страны ЕС планировали отказаться от российского трубопроводного газа к 2027−2028 годам. За это время структура импорта претерпела изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного газа снизилась до 60% с 70%.

