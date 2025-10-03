В Татарстане врачи провели уникальную операцию для спасения бойца СВО: осколок застрял в очень опасной зоне

В мае военнослужащий получил ранение в зоне боевых действий, а в его теле застрял металлический фрагмент. После первоначального лечения Ахметшину потребовалось хирургическое вмешательство, однако операция обещала быть сложной — осколок находился в опасной зоне под диафрагмой между позвоночником и аортой, на которой также образовался пролежень.