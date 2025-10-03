Ричмонд
В Татарстане врачи провели уникальную операцию для спасения бойца СВО: осколок застрял в очень опасной зоне

Врачи спасли жизнь бойцу СВО, удалив застрявший рядом с аортой осколок.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию для спасения 22-летнего бойца специальной военной операции Ильсафа Ахметшина.

В мае военнослужащий получил ранение в зоне боевых действий, а в его теле застрял металлический фрагмент. После первоначального лечения Ахметшину потребовалось хирургическое вмешательство, однако операция обещала быть сложной — осколок находился в опасной зоне под диафрагмой между позвоночником и аортой, на которой также образовался пролежень.

Несмотря на высокие риски, врачи успешно прооперировали бойца. Им удалось извлечь осколок, сделав надрез между мышцами живота и пережав аорту для предотвращения кровотечения.

Ранее KP.RU сообщал, что российский боец удивил военных врачей своей выдержкой, самостоятельно принеся в операционную свою оторванную руку.