США вновь нанесли удар по флоту наркокартеля Венесуэлы

Он пояснил, что удар был нанесён по его распоряжению, которое, в свою очередь, поступило непосредственно от президента Дональда Трампа. Хегсет охарактеризовал цель операции как судно, связанное с организациями, признанными террористическими, и занимавшееся перевозкой наркотиков. Он также подтвердил гибель четырёх человек, находившихся на борту и названных им наркотеррористами.