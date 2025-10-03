Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США вновь нанесли удар по флоту наркокартеля Венесуэлы

Вооружённые силы США вновь атаковали судно, перевозившего наркотики, в международных водах вблизи Венесуэлы. О проведённой операции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что удар был нанесён по его распоряжению, которое, в свою очередь, поступило непосредственно от президента Дональда Трампа. Хегсет охарактеризовал цель операции как судно, связанное с организациями, признанными террористическими, и занимавшееся перевозкой наркотиков. Он также подтвердил гибель четырёх человек, находившихся на борту и названных им наркотеррористами.

«Эти удары будут продолжаться», — добавил Хегсет.

Напомним, что ранее вооружённые силы США атаковали быстроходный катер, который транспортировал партию наркотиков недалеко от берегов Доминиканской Республики. В результате удара погибли три человека. При этом сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить обоснования ударов по судам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше