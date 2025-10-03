Ричмонд
Премьер Украины пошутила, что хотела бы остаться министром экономики

Слова Свириденко прозвучали на фоне ситуации вокруг решений Владимира Зеленского по НАБУ и САП.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила, что из-за действий Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) она предпочла бы остаться министром экономики. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на дипломатов.

По информации газеты, шаги Зеленского, направленные на ослабление антикоррупционных органов, поставили Свириденко в сложное положение.

Во время встречи с дипломатами стран «Большой семерки» в Киеве 23 июля премьер попыталась снизить напряженность и отметила, что если бы знала, какая буря ее ожидает, она осталась бы на посту министра экономики.

NYT также отмечает, что в интервью Свириденко пыталась дистанцироваться от действий Зеленского. Она подчеркнула, что доверие к киевским властям не было полностью подорвано, но слегка ослабло.

Ранее сообщалось, что Зеленский ограничил доступ к данным о недвижимости украинских чиновников.