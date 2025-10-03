Эти устройства запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

В Беларуси запретили продавать миксер марки Normann (артикул AMX-474), одноручную аккумуляторную углошлифмашину марки Bull (модель CSG 1812 R), а также паяльник марки Rexant (артикул 12−0138). Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.
При проверке миксера специалисты обнаружили, что в устройстве превышена допустимая концентрация опасных веществ в однородных материалах. Так, в образце № 1 (припой) концентрация свинца при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) составила по результатам исследования 61,50% (615000 мг/кг). Таким образом, товар не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС.
Нарушение аналогичного требования выявлено и в ходе проверки углошлифмашины: концентрация свинца в данном устройстве при той же норме составила 41,36% (413600 мг/кг) в образце № 1 (припой).
Специалисты также установили, что указанный паяльник не соответствует ряду требований. Так, у товара отсутствует обязательная информация, касающаяся безопасного использования устройства. Кроме того, прибор не обеспечивает необходимый уровень изоляционной защиты. В частности, во время испытаний между токоведущими и доступными частями по усиленной изоляции в течении одной минуты был зафиксирован пробой изоляции.