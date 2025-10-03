Европарламент хочет ускорить отказ от импорта российских энергоносителей

Согласно информации, полученной из различных источников агентства, ЕС планирует полностью прекратить импорт российской нефти с 2026 года. Запрет на поставки российского газа ожидается с 2027 года. Первоначально предполагалось, что полный отказ от российских энергоносителей произойдет к концу 2027 года. Кроме того, в план включены меры по пресечению деятельности «теневого флота» России.