Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: 1,3 млн американских военных остались без зарплат из-за шатдауна

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 млн мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, не получают зарплату», — сообщила она журналистам на брифинге.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 1,3 млн военных вынуждены нести службу без оплаты труда в результате шатдауна правительства и уже просят помощь с продовольствием. Об этом заявила в пятницу, 3 октября, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 млн мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, не получают зарплату», — сообщила она журналистам на брифинге.

Левитт указала, что семьи военнослужащих уже обращаются за продовольственной помощью из-за финансовых проблем, вызванных приостановкой работы правительства.

В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. -0-

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше