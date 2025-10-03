Белый дом: 1,3 млн американских военных остались без зарплат из-за шатдауна

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 1,3 млн военных вынуждены нести службу без оплаты труда в результате шатдауна правительства и уже просят помощь с продовольствием. Об этом заявила в пятницу, 3 октября, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 млн мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, не получают зарплату», — сообщила она журналистам на брифинге.
Левитт указала, что семьи военнослужащих уже обращаются за продовольственной помощью из-за финансовых проблем, вызванных приостановкой работы правительства.
В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. -0-