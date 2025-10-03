Ричмонд
Премьер Украины Свириденко пошутила, что предпочла бы предыдущую должность

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в шутку заявила, что предпочла бы остаться министром экономики из-за действий Владимира Зеленского в отношении двух антикоррупционных ведомств, утверждает New York Times.

Встречаясь с дипломатами G7 в июле, Свириденко сказала, что осталась бы министром экономики, если бы ей было известно, «какая буря ее ожидает», заявили в издании.

Украинский премьер, как утверждается, стремилась как разрядить обстановку, так и дистанцироваться от действий Зеленского.

