Более миллиона военнослужащих США лишились зарплат из-за шатдауна

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату», — сказала она в ходе брифинга.
По словам Левитт, семьи военных уже испытывают финансовые трудности и вынуждены обращаться за продовольственной помощью из-за остановки работы правительства. Представитель Белого дома выразила надежду, что сегодня Конгресс сможет принять решение о возобновлении финансирования.
Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю. Демократы штата обвинили в происходящем республиканцев, подчеркнув, что местные власти не намерены финансировать содержание памятника.
