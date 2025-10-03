Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более миллиона военнослужащих США лишились зарплат из-за шатдауна

Из-за правительственного шатдауна свыше миллиона военных в США были вынуждены служить без денежного вознаграждения. Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Life.ru

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Левитт, семьи военных уже испытывают финансовые трудности и вынуждены обращаться за продовольственной помощью из-за остановки работы правительства. Представитель Белого дома выразила надежду, что сегодня Конгресс сможет принять решение о возобновлении финансирования.

Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю. Демократы штата обвинили в происходящем республиканцев, подчеркнув, что местные власти не намерены финансировать содержание памятника.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше