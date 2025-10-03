Ричмонд
В Беларуси запретили продавать желе с подсластителями. Рассказываем подробности

В Беларуси под запрет реализации попало желе с подсластителями «Игра», следует из реестра опасной продукции.

Производителем сладости является Chaozhou Zhuangkang Food (Китай), импортер на территорию Беларуси — ООО «СТБел Плюс» (Минск).

Специалисты установили, что при производстве желе использовались недопустимые для данного вида продукции пищевые добавки. В частности, речь идет о красителях красный очаровательный АС (Е129), тартразин (Е102) и синий блестящий FCF (Е133). Таким образом, товар не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.