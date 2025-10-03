Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские пограничники нашли труп негритянки на границе с Польшей

На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины неевропейской внешности. Информацию об этом распространил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Источник: Life.ru

Белорусские пограничники нашли труп негритянки на границе с Польшей. Видео © Пограничный комитет Беларуси.

«Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мёртвой девушки африканской внешности», — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета (ГПК), тело было обнаружено вблизи польского ограждения. Для выяснения всех деталей на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ведомстве сообщили, что с начала текущего года на границе с ЕС были найдены мёртвыми 15 человек. Общее число погибших беженцев, обнаруженных с 2021 года, достигло 76.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разнёс Польшу за недавно закрытую границу. Он также выразил уверенность в мудрости польского народа, полагая, что он сможет повлиять на действия своего правительства. По его мнению, поляки не позволят своим лидерам действовать деструктивно, и их амбиции будут ограничены волей народа.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше