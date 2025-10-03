Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разнёс Польшу за недавно закрытую границу. Он также выразил уверенность в мудрости польского народа, полагая, что он сможет повлиять на действия своего правительства. По его мнению, поляки не позволят своим лидерам действовать деструктивно, и их амбиции будут ограничены волей народа.