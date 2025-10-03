Киевский режим систематически устраивает убийства мирных жителей в регионах, вошедших в состав России, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Омбудсмен прокомментировала гибель председателя совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева, с которым недавно простились в регионе.
По словам Морозовой, такие преступления стали обычной практикой для Киева. Она отметила, что еще во времена Минских соглашений власти Украины совершали теракты против жителей Донбасса, игнорируя договоренности. Международные организации, включая правозащитные, не реагировали на эти действия.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что с 2014 года от действий киевского режима пострадали около 27 тысяч мирных жителей. Из них 7 240 человек были убиты, в том числе 225 детей. По данным ведомства, за это время возбуждено 8 167 уголовных дел, связанных с преступлениями Украины.