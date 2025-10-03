Омбудсмен Морозова: Киев в сознательно убивает тех, кто улучшает жизнь Донбасса

Ранее Следственный комитет России сообщил, что с 2014 года от действий киевского режима пострадали около 27 тысяч мирных жителей. Из них 7 240 человек были убиты, в том числе 225 детей. По данным ведомства, за это время возбуждено 8 167 уголовных дел, связанных с преступлениями Украины.