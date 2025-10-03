Финляндия не может отказаться от российских вагонов в установленные ЕС сроки

Проблема обусловлена разной шириной железнодорожной колеи в Финляндии и ЕС. Финская колея имеет ширину 1524 мм, что близко к российскому стандарту, тогда как европейский стандарт составляет 1435 мм. Генеральный директор транспортной компании Fenniarail Лаури Хелке пояснил, что из-за особой ширины колеи Финляндия ранее не представляла интереса для международных операторов. Он добавил, что в Европе подвижной состав можно свободно перемещать между странами, а в Финляндии такая возможность отсутствовала.