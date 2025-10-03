Депозитарий Euroclear призвал ЕС соблюдать неприкосновенность российских активов

«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Он подчеркнул важность соблюдения принципа защиты суверенной собственности государств. Кроме того, представитель Euroclear заявил, что несанкционированное использование российских активов может нанести ущерб доверию к финансовой системе в целом и к Euroclear в частности.
Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на расчётах по операциям с ценными бумагами, а также надёжном хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг. Компания была основана в 1968 году как часть J.P. Morgan & Co. для расчётов по сделкам на развивающемся в то время рынке еврооблигаций.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов. Бельгийский премьер Барт де Вевер уже заявлял, что потенциальная конфискация активов будет расцениваться как «акт войны». Против выступает также президент Франции Эмманюэль Макрон.
