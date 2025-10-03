Bild: замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА сначала кружили над базой Бундесвера

По данным газеты, первые беспилотники были замечены в 19.30 по немецкому времени (20.30 по минскому времени) над авиабазой в Эрдинге под Мюнхеном. Там находится инновационный центр Бундесвера, где проводятся испытания дронов нового поколения. Над аэропортом, который расположен примерно в 8 км от Эрдинга, беспилотники были в 20.30 по немецкому времени (21.30 по минскому времени). Всего, как отмечает Bild, могло быть до шести дронов, Бундесвер пока подтвердил пять.