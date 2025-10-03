Bild: замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА сначала кружили над базой Бундесвера

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неопознанные дроны, которые были замечены над аэропортом Мюнхена 2 октября и привели к нарушению работы воздушной гавани, сначала кружили над объектами Бундесвера (ВС ФРГ). Об этом говорится в материале газеты Bild.
По данным газеты, первые беспилотники были замечены в 19.30 по немецкому времени (20.30 по минскому времени) над авиабазой в Эрдинге под Мюнхеном. Там находится инновационный центр Бундесвера, где проводятся испытания дронов нового поколения. Над аэропортом, который расположен примерно в 8 км от Эрдинга, беспилотники были в 20.30 по немецкому времени (21.30 по минскому времени). Всего, как отмечает Bild, могло быть до шести дронов, Бундесвер пока подтвердил пять.
Вечером 2 октября из-за обнаружения нескольких неопознанных дронов полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены. Только утром 3 октября воздушная гавань возобновила свою работу. По информации Bild, полиция до сих пор не смогла установить, кто запустил БПЛА.
Ранее глава МВД Германии Александер Добриндт сообщил, что над землей Шлезвиг — Гольштейн в ночь на пятницу 26 сентября «были замечены рои дронов». Министр обратил внимание на увеличение количества обнаружений неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве Германии и анонсировал представление плана по борьбе с подозрительными дронами уже этой осенью. В свою очередь Bild со ссылкой источники писала, что правительство Германии разрабатывает план борьбы с неопознанными дронами. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре. -0-