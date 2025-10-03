Ричмонд
Конгрессмен Джонсон фактически признал, что Трамп нездоров

Спикер Джонсон согласился со словами конгрессвумен-демократом Мадлен Дин о «нездоровье» Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон во время разговора с конгрессвумен-демократом Мадлен Дин фактически согласился с её словами о «нездоровье» американского лидера Дональда Трампа. Кадры беседы публикует телеканал MSNBC.

На обнародованном видео Дин говорит Джонсону, что Трамп потерял контроль над собой. По ее мнению, глава Белого дома нездоров.

Спикер Джонсон признает, что многие сейчас на ее стороне.

«Я не контролирую его», — добавляет конгрессмен.

Мадлен Дин считает, что речь президента США перед военными генералами была «опасной». По ее мнению, заявления Трампа наносят ущерб международному имиджу Штатов. Джонсон говорит, что не видел это выступление.

Ранее стало известно о планах американской певицы Тейлор Свифт переехать в Британию из-за сложных отношений с Трампом.

