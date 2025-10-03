Ричмонд
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Станция полагалась на аварийное питание в последние 10 дней, отмечается в публикации международной организации.

Источник: РИА "Новости"

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины «детальные предложения» по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней», — говорится в публикации международной организации в X.

