Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины «детальные предложения» по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней», — говорится в публикации международной организации в X.
