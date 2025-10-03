Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

«Законопроект демократов о финансировании правительства США и прекращении шатдауна не набрал голосов, необходимых для принятия в Сенате в пятницу», — указано в публикации.
Телеканал CNN уточняет, что для принятия законопроекта требовалось 60 голосов сенаторов, однако против него проголосовали 52 политика.
