Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

Сенат США отклонил предложенный демократами проект финансирования правительства страны, далее последует голосование о проекте от Республиканской партии. Об этом 3 октября сообщило Reuters.

Источник: AP 2024

«Законопроект демократов о финансировании правительства США и прекращении шатдауна не набрал голосов, необходимых для принятия в Сенате в пятницу», — указано в публикации.

Телеканал CNN уточняет, что для принятия законопроекта требовалось 60 голосов сенаторов, однако против него проголосовали 52 политика.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше