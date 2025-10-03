Bloomberg: Уиткофф продвигает в Европе идею Нобелевской премии для Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф общается с европейскими политиками, убеждая их, что Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии. Вопрос обсуждается в частных беседах, утверждает Bloomberg.
Идею также продвигает госсекретарь США Марко Рубио, говорится в публикации.
Директор Нобелевского института Кристиан Харпвикен сказал, что «прямому политическому давлению» комитет премии не подвергался.
