Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о БПЛА

«Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений», — говорится в сообщении.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Об этом сообщает информационное агентство ИTK.

«Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений», — говорится в сообщении.

По данным агентства, об угрозе нападения БПЛА сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. Как следует из сообщения, он заявил о направленных «многочисленных дронах».

Полиция проверяет эту информацию и принимает необходимые меры безопасности по защите аэропорта. Если угроза подтвердится, то, согласно агентству, немедленно будут закрыты воздушное пространство над ним и ведущие к нему дороги. -0-

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше