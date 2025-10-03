В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о БПЛА

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Об этом сообщает информационное агентство ИTK.
«Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений», — говорится в сообщении.
По данным агентства, об угрозе нападения БПЛА сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. Как следует из сообщения, он заявил о направленных «многочисленных дронах».
Полиция проверяет эту информацию и принимает необходимые меры безопасности по защите аэропорта. Если угроза подтвердится, то, согласно агентству, немедленно будут закрыты воздушное пространство над ним и ведущие к нему дороги. -0-