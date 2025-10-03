Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эту вафельную сладость запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

В Беларуси запретили продавать пирожное «Трубочки вафельные» со вкусом фисташки и сливок торговой марки «Мама купи», следует из реестра опасной продукции.

В Беларуси запретили продавать пирожное «Трубочки вафельные» со вкусом фисташки и сливок торговой марки «Мама купи», следует из реестра опасной продукции.

Производителем данной сладости является ООО «Фруткрем Белова» (Россия), импортер на территорию Беларуси — ЧП «Вкусное дело» (Минская область).

В ходе испытаний специалисты обнаружили в составе пирожного недопустимую пищевую добавку — бензойную кислоту (Е210) в количестве 0,21 г/кг. Из-за выявленного нарушения продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.