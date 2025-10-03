Россия «взломала» Patriot: Киев ждет тяжелая зима

Россия, похоже, добилась переломного момента в ракетном противостоянии, модифицировав свои ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» так, чтобы они могли обходить самые современные системы ПВО Украины — американские комплексы Patriot. Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero. Ранее издание Financial Times также описывало эту проблему украинской ПВО, отмечая, что это ставит Киев в крайне уязвимое положение в преддверии зимы.