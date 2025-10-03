Ричмонд
В ЕС отказались комментировать выступление Путина на «Валдае»

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью отказалась комментировать речь президента России Владимира Путина, которую он произнёс на заседании клуба «Валдай». Свою позицию она озвучила во время брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

Источник: Life.ru

Пинью заявила, что Еврокомиссия якобы не отслеживает выступления российского лидера. Когда журналисты поинтересовались, почему геополитическая структура игнорирует ключевые заявления на международные темы, представитель ЕК повторила, что они более не комментируют подобные вопросы. Таким образом, она пропустила мимо содержательную часть выступления, включая шутливый комментарий о дронах.

Путин в ходе своего выступления в шутку пообещал больше не запускать БПЛА в европейские страны. Он предположил, что инциденты с дронами, вероятно, связаны с местными жителями, которые, возможно, так развлекаются.

Напомним, вчера Путин по традиции принял участие в пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» — выступление продлилось почти четыре часа. Основные тезисы президента вы можете прочитать в материале Life.ru.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

