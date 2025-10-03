The National Interest назвал комплекс «Ярс» одним из самых современных в мире

Американское издание The National Interest назвало российский ракетный комплекс «Ярс» одним из самых современных в мире.
Как сообщает источник, наличие у России в арсенале такой системы как «Ярс» может гарантировать тщательное обдумывание действий со стороны Североатлантического альянса, если он решит оказать какое-либо чрезмерное давление на РФ.
Обозреватели издания считают, что созданный для стратегического сдерживания ракетный комплекс должен волновать Запад, чье оружие «увядает на корню» после завершения холодной войны.
Ранее KP.RU сообщал, что одна межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» способна очень быстро принести в любую точку планеты ядерные блоки, суммарная масса которых в 24 раза больше американской бомбы, уничтожившей Хиросиму.