«Трампа обработали»: Карасин раскрыл, как Европа сорвала мир

Нынешний «милитаристский переполох» в Европе сенатор назвал истерикой. «Они загнали себя в антироссийское болото, надеясь, что наше общество дрогнет и рассыпется под санкциями и военными вызовами. Но этого не произошло!», — отметил он. Теперь, по мнению политика, «вылезать из глубокой ямы русофобии предстоит самой Европе», но там не знают, как это сделать, не потеряв лица.