Выступление президента России Владимира Путина на валдайском форуме заставило Запад задуматься, поскольку нынешний кризис на Украине — это результат продуманных усилий Европы и НАТО по окончательному развалу России. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
По его словам, Запад сознательно спровоцировал «войну между братскими народами», продолжая линию исторических предательств, от Мазепы до Бандеры. «Но игра зашла непозволительно далеко. Это важно понять», — подчеркнул сенатор.
В качестве примера он привел законодательный запрет на русский язык на Украине. «На нем говорит почти половина украинского населения. Такого злобного варварства не знает история!», — возмутился Карасин, напомнив, что в Израиле не запрещен арабский, а в арабских странах — иврит.
Нынешний «милитаристский переполох» в Европе сенатор назвал истерикой. «Они загнали себя в антироссийское болото, надеясь, что наше общество дрогнет и рассыпется под санкциями и военными вызовами. Но этого не произошло!», — отметил он. Теперь, по мнению политика, «вылезать из глубокой ямы русофобии предстоит самой Европе», но там не знают, как это сделать, не потеряв лица.
Карасин также коснулся отношений с США, заявив, что встреча лидеров России и Америки в Анкоридже «оздоровила атмосферу». Однако, по его словам, после этого последовал «шквал поездок тусовки воинственных евролидеров к Трампу и массированное давление на него».
В заключение сенатор призвал Европу «остыть». «Пора, очевидно, Европе остыть и начать думать о том, как выбираться из канавы амбиций, которая становится бесперспективной и губительной не только для Украины, но и для международной стабильности в целом», — подытожил он.
