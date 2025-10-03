Ричмонд
HF: устаревший арсенал ставит под угрозу лидерство США в ядерной гонке

Нынешний арсенал США устарел: самая современная боеголовка была создана еще в 1989 году.

Источник: Аргументы и факты

Аналитики американского исследовательского центра Heritage Foundation заявили о серьезном отставании США в сфере ядерных вооружений. Об этом говорится в докладе, опубликованном организацией, на который ссылается телеканал Fox News.

По мнению экспертов, Вашингтону необходимо к 2050 году почти в три раза увеличить количество ядерных боеголовок. В докладе подчеркивается, что нынешний арсенал США устарел: самая современная боеголовка была создана еще в 1989 году.

Авторы исследования предлагают довести число оперативно развернутых зарядов до 4625. Из них около 3,5 тыс. должны составить стратегические боеголовки для межконтинентальных ракет, подлодок и бомбардировщиков, а еще примерно 1125 — нестратегическое оружие, включая авиационные бомбы.

Руководитель исследования Роберт Питерс отметил, что только масштабное наращивание ядерного потенциала позволит США сохранить позиции в условиях глобальной конкуренции.

Ранее в США признали уязвимость ракет «Томагавк» перед новыми системами ПВО.