Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Сенат конгресса США в пятницу отклонил законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют обнародованные результаты голосования.
За проект проголосовали 54 сенатора, против — 44.
Ранее сенат отклонил аналогичный законопроект демократов. Таким образом, перспективы окончания шатдауна правительства США в настоящее время остаются неопределенными.
Следующая попытка принять законопроект о финансировании правительства будет предпринята 6 октября.
