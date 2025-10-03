Экс-депутат Молдавии Цуцу задержан после попытки пересечь границу с Украиной

Недавно сообщалось об экстрадиции в Молдавию бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка. Он был задержан в афинском аэропорту 21 июля вместе с бывшим депутатом Константином Цуцу. Во время ареста оба политика собирались вылететь в Дубай. В ходе обыска у них изъяли 17 фальшивых документов, среди которых оказались подделанные удостоверения личности и иностранные паспорта.