Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси: МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Гросси обсуждает детальные предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС с Москвой и Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с представителями России и Украины предложения по восстановлению электроснабжения Запорожской атомной электростанции.

«Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС», — говорится в заявлении агентства.

В МАГАТЭ также отметили, что Запорожская АЭС в последние десять дней перешла на использование аварийного питания для функционирования. Напомним, что электростанция продолжает подвергаться ударам и обстрелам со стороны киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Украины повредили 8 из 10 высоковольтных линий энергообеспечения ЗАЭС за последние три года.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше