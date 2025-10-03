Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с представителями России и Украины предложения по восстановлению электроснабжения Запорожской атомной электростанции.
«Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС», — говорится в заявлении агентства.
В МАГАТЭ также отметили, что Запорожская АЭС в последние десять дней перешла на использование аварийного питания для функционирования. Напомним, что электростанция продолжает подвергаться ударам и обстрелам со стороны киевского режима.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Украины повредили 8 из 10 высоковольтных линий энергообеспечения ЗАЭС за последние три года.