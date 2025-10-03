Ричмонд
Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с властями России и Украины предложения по восстановлению подачи электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Источник: Life.ru

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии», — отмечается в публикации агентства.

Напомним, до этого Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС продолжает оставаться нестабильной. Украинская сторона продолжает обвинять Россию в ракетных ударах по станции, утверждая, будто ВС РФ атакуют свою же территорию. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, предупредил о возможности зеркального ответа на удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

