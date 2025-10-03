Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Напомним, до этого Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС продолжает оставаться нестабильной. Украинская сторона продолжает обвинять Россию в ракетных ударах по станции, утверждая, будто ВС РФ атакуют свою же территорию. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, предупредил о возможности зеркального ответа на удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции.