«Это очень забавно»: Сакс прокомментировал заявление ФРГ о переговорах с Россией

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал забавными заявления руководства Германии о том, что с Россией якобы невозможно вести переговоры.
«Правительство Германии неоднократно заявляло, а я внимательно слушал: “Невозможно вести переговоры с русскими. Они не хотят вести переговоры”. Это очень забавно», — отметил он.
Сакс подчеркнул, что именно страны Запада неоднократно нарушали достигнутые с Россией договоренности. Экономист напомнил, что именно Германия, США и Франция когда-то отказались от гарантий по «Минску-2».
«И после этого правительство ФРГ имеет дерзость утверждать, что Россия не хочет дипломатии?» — резюмировал Сакс.
