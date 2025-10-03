Командование ВСУ переносит учебные центры из Черниговской области после удара

Как пояснили в командовании, основная цель данного перемещения заключается в обеспечении более безопасных условий для пребывания и проведения учебных занятий. Решение было принято после недавнего удара по Гончаровскому, где располагался один из центров. По данному инциденту было инициировано специальное служебное расследование для установления всех обстоятельств.