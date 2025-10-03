Гросси связался с Москвой и Киевом: ЗАЭС на грани полного блэкаута

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал срочные переговоры с Россией и Украиной, чтобы восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, которая уже десять дней работает на аварийных дизель-генераторах. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии.