Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал срочные переговоры с Россией и Украиной, чтобы восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, которая уже десять дней работает на аварийных дизель-генераторах. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии.
«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Причиной критической ситуации стало отключение последней высоковольтной линии «Днепровская» 23 сентября. Российская сторона заявляет, что это произошло в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. Нынешний блэкаут стал уже десятым подобным инцидентом с начала конфликта, что ставит станцию на грань ядерной аварии.
Ситуация усугубляется тем, что еще одна резервная линия была отключена еще в мае. Теперь безопасность крупнейшей в Европе АЭС полностью зависит от дизель-генераторов, запас топлива для которых ограничен.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее прямо заявлял, что единственным реальным источником угрозы для станции и ее персонала являются «безрассудные действия киевских вооруженных формирований». Теперь МАГАТЭ пытается найти дипломатическое решение, чтобы предотвратить возможную катастрофу.