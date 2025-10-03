В США более миллиона военных остаются без зарплаты из-за шатдауна

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что из-за продолжающегося шатдауна правительства 1,3 млн военнослужащих США не получают оплату за службу.
Среди них — представители армии, флота, ВВС, корпуса морской пехоты, Береговой охраны и Космических войск.
Левитт подчеркнула, что семьи военных уже обращаются за продовольственной помощью из-за финансовых трудностей, вызванных приостановкой работы правительства.
При этом она отметила, что Конгресс США может сегодня принять резолюцию о продолжении финансирования.
«Через час в сенате состоится голосование. Если демократы примут правильное решение, приостановка работы правительства может завершиться», — добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день.