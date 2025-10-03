Ричмонд
В США более миллиона военных остаются без зарплаты из-за шатдауна

В Белом доме сообщили, что семьи военных уже обращаются за продовольственной помощью из-за финансовых трудностей.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что из-за продолжающегося шатдауна правительства 1,3 млн военнослужащих США не получают оплату за службу.

Среди них — представители армии, флота, ВВС, корпуса морской пехоты, Береговой охраны и Космических войск.

Левитт подчеркнула, что семьи военных уже обращаются за продовольственной помощью из-за финансовых трудностей, вызванных приостановкой работы правительства.

При этом она отметила, что Конгресс США может сегодня принять резолюцию о продолжении финансирования.

«Через час в сенате состоится голосование. Если демократы примут правильное решение, приостановка работы правительства может завершиться», — добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день.

Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
