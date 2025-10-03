Сенат отверг инициативу о продлении финансирования правительства

Документ предполагал прекращение шатдауна, который продолжается из-за отсутствия утверждённого бюджета. После провала этого варианта сенаторы приступили к процедурному голосованию, открывающему путь к обсуждению временного закона о финансировании. Данный проект ранее был одобрен Палатой представителей.
Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — 334 904 человека. Более двух миллионов действующих военнослужащих продолжат службу, но без зарплаты. Проблемы не обошли стороной и Госдепартамент: в неоплачиваемый отпуск отправят свыше 10 тысяч человек.
